Maseczka ochronna na twarz. Jak zrobić maseczkę ochronną w domu bez szycia?

Obowiązek zakrywania dolnej części twarzy w przestrzeni publicznej będzie nas dotyczyć od najbliższego czwartku, 16 kwietnia. Dobrze wiedzieć, jak samemu wykonać maseczkę, którą będziemy musieli nosić w miejscach publicznych. Okazuje się, że można to zrobić nawet bez użycia maszyny do szycia. Przedstawiamy kilka pomysłów, jak to zrobić.