Maseczki na twarz. Rodzaje masek na koronawirusa. Jakie maseczki na co dzień i do sportu? Czym się kierować przy wyborze [poradnik] 19.04.20

Maski i maseczki. Jakie są rodzaje? Jakie wybrać na co dzień i do uprawiania sportu? Do tej pory maska była traktowana przez część biegaczy jedynie jako wspomagający gadżet w warunkach dużego miejskiego smogu. Teraz jednak, gdy w związku z pandemią koronawirusa maseczki stają się obowiązkowe i każdy wychodzący z domu musi je nakładać, także biegacze, kolarze, pasjonaci nordic walking i inne osoby uprawiające sport mają obowiązek używać ich do aktywności na wolnym powietrzu. Jaką maseczkę wybrać, jakie są ich rodzaje i które mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc? Staramy się podpowiedzieć, jak poruszać się w gąszczu ich rodzajów, nazw i symboli. Od 16 kwietnia za brak maseczki lub innej formy zakrycia ust i nosa można dostać mandat!

Obowiązek noszenia maseczek lub zakrywania twarzy Minister zdrowia Łukasz Szumowski wprowadził obowiązek zakrywania twarzy. Przepis wszedł w życie 16 kwietnia i będzie obowiązywał aż do odwołania, co oznacza, że może to potrwać naprawdę długo. Minister nie podał daty, ale sprecyzował, że zniesienie nakazu nastąpi dopiero wtedy, gdy zostanie wprowadzona szczepionka na koronawirusa. A na ten moment będziemy czekać przez 12-18 miesięcy! Jaki mandat za brak maseczki lub zakrycia dolnej części twarzy? Za brak zakrycia nosa i twarzy w przestrzeni publicznej grozi mandat w wysokości 500 zł, a nawet - jako kara administracyjna - do 30 tys. zł. - Jakiekolwiek mandaty nakładane przez policję czy służby sanitarne to ostateczność - powiedział w programie WP Koronawirus wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Jego zdaniem służby będą na początku przede wszystkim pouczać obywateli, a jeśli to nie wystarczy, to konsekwencje mogą być poważne. - Mandat to kwota do 500 złotych, a kara administracyjna - od 5 do 30 tysięcy złotych - przestrzega Janusz Cieszyński.

Maseczki ochronne są obowiązkiem, od którego nie ma odstępstw, a trudno w dłuższym czasie zupełnie zrezygnować z biegania bądź jazdy na rowerze. Tym bardziej, że od początku kwietnia jesteśmy niemal całkowicie pozbawieni tych przyjemności (na razie obostrzenia obowiązują do 19 kwietnia, od poniedziałku 20 kwietnia będzie można jeździć rekreacyjnie na rowerze).

Formalnie nie musimy zakładać maseczki, ponieważ obowiązkiem jest jedynie zakrywanie twarzy, a konkretnie ust i nosa. Można więc chodzić, biegać lub jeździć na rowerze, nakładając na twarz zwykły szalik lub bawełnianą chustkę. Czy w takich warunkach uprawianie sportu przy zwiększonym poborze tlenu przez płuca jest jednak efektywne i bezpieczne?

Według ostatnich badań fińskich naukowców cząsteczki koronawirusa utrzymują się w powietrzu dłużej niż do tej pory sądziliśmy

Maseczki – jaki rodzaj wybrać? Na początku przyjrzyjmy się rodzajom maseczek przeciwirusowych, które są używane zarówno w szpitalach, jak i na ulicach.

Maseczki chirurgiczne jednorazowe

Na sali operacyjnej najczęściej stosowane są jednorazowe maski chirurgiczne typu II z trzech warstw włókniny polipropylenowej. Ich stopień filtracji bakteryjnej (współczynnik BFE) wynosi przynajmniej 98%. Zapewniają skuteczną ochronę zarówno dla lekarza, jak i pacjenta, a zarazem umożliwiają swobodne oddychanie. Są to maseczki jednorazowego użytku, do stosowania w ograniczonym czasie. Norma europejska EN 14683 dzieli maski chirurgiczne na cztery rodzaje: Typ I, Typ IR, Typ II, Typ IIR. Maseczki przeciwpyłowe N95 (FFP2)

Maski przeciwpyłowe N95 (tzw. antysmogowe FFP2) posiadają filtr przeciw zanieczyszczeniom mikrobiologicznym. Mogą filtrować co najmniej 95% cząsteczek unoszących się w powietrzu, co gwarantuje wysoką skuteczność. Te maski utrudniają jednak oddychanie, czyli nie nadają się do uprawiania w nich sportu. Co więcej, przy długotrwałym stosowaniu mogą nawet prowadzić do obniżenia odporności. Maseczki antywirusowe, antybakteryjne FFP3 wielokrotnego użytku Maska ochronna przeciwzakaźna do wielokrotnego użytku FFP3 powinna posiadać filtr klasy N99, który zatrzymuje 99% zanieczyszczeń pod postacią wirusów, bakterii oraz szkodliwych pyłów.

Objaśnienie rodzajów maseczek według klas FFP FFP1 – zatrzymują około 80% cząstek w powietrzu do wielkości 0,6 μm

FFP2 – zatrzymują około 94% cząstek w powietrzu do wielkości 0,6 μm (amerykański standard N95)

FFP3 – zatrzymują około 99,95% cząstek w powietrzu do wielkości 0,6 μm (amerykański standard N99) Światowa Organizacja Zdrowia zaleca stosowanie masek klasy FFP2 i FFP3 jako tych dających akceptowalne (stosunek ryzyka do kosztu) zabezpieczenie przed koronawirusem

Maseczki bawełniane wielorazowe: jak dezynfekować? Zgodnie z rozporządzeniem można używać maseczek bawełnianych wielokrotnego użytku (takie jak np. sprzedawane w Biedronce), ale mając świadomość, że chronią nas i przechodzące obok nas osoby w sposób ograniczony.

Bawełniane maseczki wielokrotnego użytku po każdym wykorzystaniu należy zdezynfekować w jeden z poniższych sposobów: wyprać w gorącej wodzie (najlepiej dodatkowo zalać je wrzątkiem lub wrzucić do gotującej się wody, by temperatura przekraczała 60 stopni Celsjusza), a następnie wyprasować gorącym żelazkiem

włożyć do piekarnika nagrzanego do 70 stopni Celsjusza na 30 minut

zdezynfekować za pomocą środków antybakteryjnych o zawartości minimum 70% alkoholu

Maseczki i maski - jakie do sportu? W trakcie dużego wysiłku fizycznego następuje zwiększenie poboru tlenu, co oznacza, że do płuc biegaczy, rowerzystów czy osób uprawiających nordic walking dostaje się więcej szkodliwych substancji. Rozwiązaniem jest zakup maski antysmogowej do biegania. Maska antysmogowa przeciwdziała wdychaniu zanieczyszczeń z powietrza podczas treningu, a co za tym idzie chroni płuca. Według ekspertów licencjonowane maski antysmogowe do biegania zatrzymują podczas treningu nawet do 99% kurzu, spalin, pyłów (PM 2,5 to szczególnie niebezpieczny, najdrobniejszy, który przenika przez pęcherzyki płucne do krążenia) i niektórych toksycznych gazów. Co więcej, maski chronią nas także przed alergenami wziewnymi i mikroorganizmami chorobotwórczymi. Warto jednak zaznaczyć, że maski antysmogowe nie służą do ekstremalnych wysiłków. Sprawdzają się przy treningu o niskiej intensywności, lecz gdy nie musimy pobierać do płuc wielkich dawek powietrza i stosunkowo mało się pocimy. Najlepiej więc, gdy bieg nie trwa dłużej niż pół godziny.

Z drugiej strony jednak używanie maski może się przełożyć na zwiększenie objętości płucnej poprzez wymuszenie większej pracy związanej z oddychaniem. Istotne jest także to, że na początku nasz organizm raczej źle zareaguje na maskę. Dlatego nie można zrażać się po początkowym niepowodzeniu, ale oswoić się z nowym sprzętem. Najlepiej założyć ją 2-3 minuty przed rozpoczęciem treningu i spokojnie w niej pooddychać.

O tym, że z powodzeniem da się biegać w maskach antysmogowych przekonali uczestnicy biegu AirRun, który został zorganizowany w Krakowie w 2018 roku. Galerię można zobaczyć tutaj:

Jak dobrać maskę do uprawiania sportu? Po pierwsze nie warto kupować maski online. Najważniejszy jest bowiem rozmiar, czyli musi być dobrze dopasowana do twarzy, a tego nie da się zrobić inaczej, niż mierząc ją w sklepie. Oczywiście w czasach, gdy większość sklepów ze sprzętem sportowym wciąż jest zamknięta, można zamówić online dwie-trzy maski o nieco innych parametrach i po dobraniu najlepszej pozostałe odesłać do sprzedawcy.

Maska powinna przylegać w taki sposób, by nie zsuwała się podczas ruchu głową. Chodzi o odpowiednie dobranie rozmiaru „muszli” maski do kształtu twarzy, wielkości głowy, wzrostu oraz wagi. Tabela rozmiarów - ciężar ciała small (S): 45–70 kg

medium (M): 70–115 kg

large (L): 115+ kg

Tabela rozmiarów - “wielkość” ust

Należy zmierzyć odległość od środka twarzy, na wysokości ust, do co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzny kącik ust. Zewnętrzna krawędź maski treningowej powinna znajdować się na twarzy w odległości od 2,5 do 3,8 cm poza kącikiem ust. Tak uzyskany wynik należy pomnożyć razy dwa. small (S) - 10,2 cm

medium (M) - 11,4 cm

large (L) - 12,7 cm

Maski do uprawiania sportu – co wziąć pod uwagę? W maskach producenci stosują często dwa rodzaje materiałów: neopren i strecz (stretch). Ten pierwszy jest grubszy i dzięki temu trwalszy, za to strecz jest rozciągliwy i cieńszy, dzięki czemu lepiej się przez niego oddycha.

Warto też zwrócić uwagę na otwory powietrza w masce, bo to od ich rozmieszczenia i kształtu zależy, jak będzie się nam oddychało w trakcie uprawiania sportu. Chodzi też o to, by powietrze nie dostawało się bokiem, lecz wpadało przez filtr. W otworze wdechowym umieszczony jest filtr, na którym nie warto oszczędzać. Lepiej wziąć taki, który maksymalnie zabezpiecza nas przed szkodliwymi substancjami w powietrzu (o ich rodzajach piszemy poniżej). Uwaga – po dłuższym użytkowaniu filtr należy wymienić. Maski – rodzaje filtrów Maski jednej z renomowanych firm mają filtr łączący działanie filtru typu Hepa z filtracją chemiczną DACC, co oznacza, że z jednej strony zatrzymują cząsteczki pyłów unoszące się w powietrzu, a z drugiej gazy i opary takie jak dwutlenek siarki.

Co to są filtry typu HEPA? HEPA to skrót utworzony z pierwszych liter pochodzących z języka angielskiego słów: High Efficiency Particulate Air, co oznacza „filtr o wysokiej skuteczności pochłaniania cząsteczek stałych powietrza”. Filtry HEPA mają mikrootworki o wielkość około 0,3 mikrona umożliwiające skuteczna filtrację takich mikrocząsteczek jak roztocza, pyłki, zarodniki pleśni czy grzyby i pył PM10.

Wygląda na to, że najskuteczniejszym filtrem pozostaje ten klasy N99 (czytaj powyżej w rozdziale o rodzajach maseczek). Posiada skuteczność filtracji nawet o 30% większą niż filtry HEPA.

Filtr w zależności od zanieczyszczenia powietrza wystarcza na 6-10 godzin użytkowania. Nie warto wydłużać jego żywotności, gdyż pod wpływem wilgoci mogą rozwijać się w nim groźne dla układu oddechowego bakterie i drobnoustroje. To zalecenie dotyczy każdego rodzaju maski, niezależnie od producenta czy typu filtra. Maski do sportu – co jest jeszcze ważne? Elementem mocującym maski jest tzw. nosek, który pozwala na uszczelnienie w miejscu, gdzie nie przylega idealnie do skóry. Są dwa rodzaje „nosków”: metalowy, a więc sztywny oraz z tworzywa, który jest bardziej elastyczny i można go ręcznie dopasować w okolicach nosa.

Po założeniu maski mocujemy ją z tyłu głowy za pomocą rzepa. Ten element powinien sprawić, że cała maska będzie solidnie przylegać. Maseczki – skąd je wziąć? Jak wspomnieliśmy, obowiązek zakrywania nosa i ust wejdzie w życie od 16 kwietnia. Minister Łukasz Szumowski: Nie mówimy, że musi to być maseczka, może być to chustka, może być to szalik. Co do konkretnych regulacji, będziemy przedstawiali je po świętach, natomiast obowiązek będzie od czwartku poświątecznego

Maseczki ochronne lub chustki zakrywające twarz będą musieli nosić po wyjściu z domu wszyscy mieszkańcy Polski. Co zrobić, skoro ich na rynku brakuje? Otóż rząd planuje rozpoczęcie produkcji maseczek niemedycznych: w sześciu grupach produkcyjnych ma być skupionych ponad sto szwalni, które według zapowiedzi miesięcznie wyprodukują ok. 40 mln maseczek.

To zapewne będą zwykłe maseczki, które będą zapewniać jedynie podstawową ochronę. A taką maseczkę może sobie we własnym zakresie uszyć każdy z nas.

Maseczki – jak samemu uszyć? Podpowiadamy na poniższym filmie instruktażowym, jak uszyć osiem maseczek w ciągu zaledwie pół godziny [wideo].

Pamiętajmy jednak, że żadna maseczka, także te z filtrem, o których pisaliśmy powyżej, nie dają stuprocentowej gwarancji uchronienia się przed zakażeniem koronawirusem. Koronawirus - sportowcy też uczą, jak ściągać maseczkę Za instruowanie, w jaki sposób należy ściągać rękawiczki i maseczkę, wziął się nawet Grzegorz Krychowiak, reprezentant Polski w piłce nożnej. Koniecznie obejrzyjcie tę metodę na poniższym filmie.

Mandaty za brak maseczki lub innej formy zakrycia ust i nosa Mandaty za brak maseczki będą nadkładane na podstawie art. 54 Kodeksu wykroczeń. Artykuł ten mówi o niestosowaniu się do powszechnie obowiązujących nakazów, czy zakazów, bądź ograniczeń. Funkcjonariusze najczęściej kierują do osób łamiących prawo grzywny w wysokości 500 zł. Niezwykle rzadko, jeśli ktoś dopuści się jeszcze dodatkowego wykroczenia, może zostać ukarany mandatem w wysokości 1000 zł.

art. 54 Kodeksu wykroczeń: Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany

Inaczej wygląda sprawa kar administracyjnych, które nakładane są przez właściwego dla danego miejsca inspektora sanitarnego. Ich wysokość może wynosić od 5 tys. do 30 tys. zł.

