Maseczki ochronne na twarz - WZORY. Maseczki w kwiaty, kropki i paski. Sprawdź różne rodzaje maseczek! [ZDJĘCIA]

Minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił powszechny obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych. Nakaz będzie obowiązywał od czwartku, 16 kwietnia.

Nie mówimy, że musi to być maseczka, może być to chustka, może być to szalik. Co do konkretnych regulacji, będziemy przedstawiali je po świętach, natomiast obowiązek będzie od czwartku poświątecznego