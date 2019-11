Masz kredyt we frankach? Przeczytaj, czy zawsze warto iść do sądu z bankiem

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, w dniu 3 października 2019 roku wydał wyrok, w którym udzielał odpowiedzi na tzw. pytania prejudycjalne skierowane przez polski sąd rozpatrujący indywidualną, konkretną sprawę. Wydane orzeczenie jest z pewnością korzystne dla kredytobiorców, można je uznać za wskazówkę dotyczącą orzekania przez polskie sądy, jednak należy pamiętać, iż każda sprawa ma odmienny stan faktyczny, a także każda umowa kredytowa może zawierać odmienne zapisy – jedne mogą zostać unieważnione lub zmienione - inne nie. Umowy o kredyt frankowy mogą być indeksowane, denominowane, zabezpieczone hipoteką, zawierające konkretne klauzule abuzywne itp., stąd każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie.

Co można uzyskać występując z roszczeniem przeciwko bankowi do sądu? Tak jak zostało wskazane powyżej, każda umowa jest inna, stąd powinna zostać przeanalizowana przez prawnika przed wystąpieniem z roszczeniem w stosunku do banku. W sytuacji, gdy umowa zawierała niedozwolone klauzule, sąd może orzec o przewalutowaniu umowy, co wiąże się z tym, że z umowy zostaną usunięte tzw. klauzule indeksacyjne, a kredytobiorca uzyska zwrot nadpłaconych rat. Ponadto sąd może również orzec o unieważnieniu całej umowy kredytowej.