Masz niepotrzebne okulary? Przekaż je mieszkańcom Papui-Nowej Gwinei

Zbiórką okularów dla mieszkańców Papui-Nowej Gwinei zajął się kilka lat temu Przemysław Lipiński, chirurg z Łodzi. Podczas jednej z misji medycznych zauważył, że wiele osób ma tam problemy ze wzrokiem, ale zdobycie okularów jest tam bardzo trudne. Mieszkańców nie stać na taki wydatek, ale też same oprawki i szkła trudno dostać. Dlatego postanowił zbierać w Polsce niepotrzebne już okulary i wysyłać je do Papui.

- Podczas jednej z wizyt w gabinecie okulistycznym dowiedziałam się o tej akcji. Poszukałam informacji w internecie, a potem zainteresowałam tematem moich uczniów. Wspólnie podjęliśmy decyzję o włączeniu się w zbiórkę - mówi Irmina Michałowicz-Hajduk, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czaczowie. - Okulary, które zbierzemy wyślemy potem do Łodzi i stamtąd trafią do potrzebujących. To przykład pomocy, która nic nie kosztuje.