Matematyka matura 2020 CKE rozszerzenie: odpowiedzi, rozwiązania i arkusz. "Zadania na maturze z matematyki były po prostu ciężkie" 15.06

- To był dowód geometryczny, z tym niezbyt mi się udało. Natomiast jeżeli chodzi o takie typowo algebraiczne rzeczy, to dowód algebraiczny czy równanie trygonometryczne – były bardzo łatwe – relacjonuje Patryk Obora z VI LO.

- Mam bardzo mieszane uczucia. Właściwie zadania oprócz tych z geometrii były łatwe. Natomiast niektóre zadania geometryczne, zwłaszcza te z dowodem, optymalizacyjne – były po prostu ciężkie – mówił nam zaraz po zakończeniu egzaminu Patryk Obora, maturzysta z VI LO w Krakowie, który od dwóch lat solidnie przykładał się do matematyki, bo planuje zdawać na Akademię Górniczo-Hutniczą.

Miło wspomina z kolei zadanie z kombinatoryki. Trzeba było policzyć, ile jest wszystkich siedmiocyfrowych liczb, które mają w swoim zapisie dokładnie trzy jedynki i dwie dwójki. Trzeba to było wyliczyć ze wzorów. Lubię takie zadania i zazwyczaj mi wychodzą, mam nadzieję, że również tym razem – mówił nam Jakub Szwast.

Najbardziej zapamiętał – znienawidzone przez siebie – zadanie nr 7, z dowodem geometrycznym. - Było tylko za trzy punkty, teoretycznie łatwe zadanie, a nie udało mi się go zrobić, więc jest mi teraz smutno – wyznawał maturzysta.

- Jak na przygotowanie trzytygodniowe, które sobie zaserwowałem, to było dosyć łatwo, przewiduję, że 80 proc. będę miał – oceniał tuż po wyjściu z poniedziałkowego egzaminu Jakub Szwast z Technikum Łączności w Krakowie.

Było też na tegorocznej maturze zadanie z prawdopodobieństwa, z dwiema urnami do losowania, z kulami białymi i czarnymi. W zależności od rzutu kostką losuje się z konkretnej urny kulę. Trzeba było obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania konkretnej kuli, danego koloru.

Natomiast jeśli chodzi o negatywne uczucia, to Filip szczególnie zapamiętał zadanie nr 14. - Nie wiedziałem, jak z nim ruszyć – przyznaje maturzysta. W zadaniu tym należało obliczyć objętość ostrosłupa czworokątnego o podstawie trapezu. Było podane, że ściany boczne tego ostrosłupa tworzą z podstawą tangens o podanej wartości, ponadto były podane ramiona trapezu w podstawie (jedno miało 10, drugie 16…). - Było to zadanie za 6 punktów, więc jedno z najbardziej punktowanych. Akurat mnie nie poszło, ale może inni powiedzą, że łatwe, kto wie – dodawał maturzysta.

- Naprawdę nie było łatwo. Było 15 zadań z czego cztery zamknięte i jedenaście otwartych. Wśród nich były zadania z ciągów, funkcji kwadratowych i dużo trygonometrii - mówił nam Tomasz Strutyński, piszący maturę w VIII LO. - W jednym z zadań był np. podany jeden punkt trójkąta, był podany wzór na okrąg wpisany, i trzeba było znaleźć dwa pozostałe punkty. Matura z matematyki podstawowej była banalna a na rozszerzonej, jak będę miał 40 procent to będę się cieszył - dodawał Tomasz Strutyński. Zaznaczał, że nie ma jeszcze dokładnie sprecyzowanych planów na przyszłość.

Kiedy wyniki matur?

Wyniki tegorocznych matur mają być dostarczone do 11 sierpnia. Poprawki do egzaminu maturalnego będą odbywały się we wrześniu. Ci poprawiający swoje wyniki dostaną znacznie później, bo dopiero 30 września.