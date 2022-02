Matty Cash zaprosił nowego trenera reprezentacji Polski na sernik. „Szef powiedział, że smakowało niesamowicie”

Sernik bez sera - to ciasto Cię zaskoczy. Sprawdź przepis krok po kroku

Po meczu spotkał się z Mattym, który obdarował go zapowiedzianym wcześniej w sieci sernikiem. 1 lutego sympatyczny piłkarz, który od strony mamy, Barbary, ma polskie korzenie, napisał na swoim Twitterze: „Czekam trenerze na wizytę. Upiekę sernik”.

Słowa dotrzymał, czego dowodem jest wspólne zdjęcie piłkarza z Czesławem Michniewiczem przyjmującym na stadionie smakowicie wyglądające ciasto. Matty zapewnił w komentarzu:

„Szef powiedział, że smakowało niesamowicie”.

Nie wiemy, jak wy, ale my nie mamy co do tego wątpliwości.