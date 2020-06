Matura 2020 ANGIELSKI: arkusz zadań CKE. "Angielski był mega łatwy" (matura z j. angielskiego p. podstawowy) 10.06.20

Artur z tego samego liceum również przyznaje, że angielski był prostu. - Myślę, że licealista w pierwszej klasie też by sobie z nim poradził. Nawet to co zazwyczaj sprawiało mi problemy, czyli zadania słuchowe, udało mi się napisać bez większych błędów - zapewnia maturzysta.

- Egzamin podstawowy nie sprawił mi problemów. To była tylko rozgrzewka. Zabawa zacznie się na rozszerzonym - mówi Edyta z VIII LU w Krakowie. Maturzystka dodaje, że wybiera się na studia, gdzie język angielski będzie jej potrzebny, dlatego mocno przyłożyła się do nauki gramatyki.

Kolejne 2-3 zadania to ćwiczenia testowe ABCD, w których wybiera się jedną prawidłową odpowiedź. Do jednych z cięższych zadań egzaminu maturalnego należy uzupełnienie tekstu pojedynczymi wyrazami tak, aby powstał logiczny i spójny tekst.

Bardzo łatwa matura z j. angielskiego

- Najłatwiejsza matura z angielskiego jaką widziałam. Angielski był mega łatwy. Angielski był taki łatwiutki...w niecałe 40 minut już byłam gotowa do wyjścia..Ale angielski był fajnyyyy, oby rozszerzenie też było spoko. Ten angielski był tak okropnie prosty, że takie zadania, to ja przerabiam z dzieciakami na korkach - to pierwsze komentarze, które pojawiły się na Twitterze. Po egzaminie, ok. godziny. 14 na naszym serwisie znajdziecie arkusz z zadaniami i tematami.

Kiedy wyniki matur?

Wyniki tegorocznych matur mają być dostarczone do 11 sierpnia. Poprawki do egzaminu maturalnego będą odbywały się we wrześniu. Ci poprawiający swoje wyniki dostaną znacznie później, bo dopiero 30 września.