Matura 2020 polski arkusz: Rozprawka z "Wesela" Wyspiańskiego i analiza wiersza „Daremne" Anny Kamieńskiej na maturze z j. polskiego 8.06.

Na maturze z języka polskiego uczniowie pisali m.in. wypracowanie o elementach fantastycznych w utworach w oparciu o dramat "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Drugim tematem do wyboru była analiza wiersza "Daremne" Anny Kamieńskiej. W województwie małopolskim matury zdaje 31 tys. 835 osób. W tej grupie oprócz tegorocznych absolwentów szkół średnich jest również 5 tys. 39 osób (16 proc.), które ponownie przystępują do egzaminu maturalnego, bo albo w poprzednich latach oblali, albo chcą podwyższyć wyniki (w samym Krakowie takich zdających powtórnie będzie ponad 1,8 tys.).

W 2020 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany od 8 do 29 czerwca, w tym:

część pisemna – od 8 do 29 czerwca

część ustna – od 15 do 29 czerwca (oprócz 21 i 28 czerwca), z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. - czytamy w komunikacie CKE.

Matura 2020 - jak będzie wyglądać w czasach koronawirusa?

W szkołach w ostatnich dniach, a nawet tygodniach trwały wielkie przygotowania – organizowanie dodatkowych wejść (by uczniowie się nie tłoczyli), odmierzanie wymaganych co najmniej półtorametrowych odstępów między stolikami, zapewnianie środków do dezynfekcji itp. Wszystko zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej i ministerialnymi. Dyrektorzy zadbali, by jak najlepiej chronić zdających przed zakażeniem. Ale też mają swoje obawy.