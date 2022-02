Matura 2022. Harmonogram, terminy. Jak będzie wyglądał egzamin dojrzałości? Wymagania maturalne 2022. Mija termin składania deklaracji!

Terminy matury 2022. Do kiedy trzeba złożyć deklarację maturalną?

Matura 2022 coraz bliżej. Już za kilka miesięcy uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych przystąpią do egzaminu dojrzałości. W związku z tym podajemy dokładne terminy wszystkich matur, które odbędą się w maju 2022 roku, wyjaśniamy jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zdać maturę i jakie zmiany zaszły w tegorocznym egzaminie dojrzałości. Uczniowie zastanawiają się również, do kiedy trzeba założyć deklarację maturalną. Termin mija już za chwilę! Poniżej przedstawiamy pełne kompendium wiedzy na temat matury 2022 – warto zapoznać się z tymi informacjami.

Matura 2022. Kiedy maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości? Podajemy dokładne daty

Matura 2022, tak jak w ubiegłych latach, odbędzie od razu po majówce. W tym roku pierwszy egzamin uczniowie napiszą w środę 4 maja. Poniżej podajemy terminy matur: 4 maja 2022 (środa) godz. 9.00 – egzamin maturalny z języka polskiego (poziom podstawowy),

5 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin maturalny z matematyki (poziom podstawowy),

6 maja 2022 (piątek) godz. 9.00 – egzamin maturalny z języka angielskiego (poziom podstawowy).

Matury w pierwszym terminie będą trwać do 23 maja 2022 roku.

Harmonogram matur 2022. Szczegółowy terminarz egzaminów

Matury nie kończą się jednak na egzaminach podstawowych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczniowie zobowiązani są do tego, by przystąpić przynajmniej do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W związku z tym przedstawiamy pełen harmonogram matur 2022 podany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną:

4 maja 2022 (środa): godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

godz. 14.00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony). 5 maja 2022 (czwartek): godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),

godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony). 6 maja 2022 (piątek): godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),

godz. 14.00 – język francuski, język niemiecki, język włoski, język rosyjski, język hiszpański (poziom podstawowy). 9 maja 2022 (poniedziałek): godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny),

godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony). 10 maja 2022 (wtorek): godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

11 maja 2022 (środa): godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

12 maja 2022 (czwartek): godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny). 13 maja 2022 (piątek): godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny). 16 maja 2022 (poniedziałek): godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),

Godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny). 17 maja 2022 (wtorek): godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy). 18 maja 2022 (środa): godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony). 19 maja 2022 (czwartek): godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

20 maja 2022 (piątek): godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski (poziom rozszerzony). 23 maja 2022 (poniedziałek):

Egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Jak wygląda egzamin dojrzałości? Poznaj wymagania maturalne 2022

Maturzysta, chcący otrzymać świadectwo dojrzałości musi spełnić konkretne wymagania maturalne. Należy: przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy),

zdać powyższe egzaminy, uzyskując z każdego z nich minimum 30%,

przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w tym przypadku nie jest określony próg zaliczenia).

W 2022 roku matura ustna z języka polskiego i z języka obcego (podobnie jak w ubiegłym roku) nie jest obowiązkowa. Mogą jednak przystąpić do niej uczniowie, którzy w rekrutacji na uczelnię zagraniczną zobowiązani są do przedstawienia wyników matury ustnej. Dla tych osób egzamin przeprowadzany będzie w dniach od 18 do 20 maja 2022 roku.

Matura 2022. Dodatkowy termin dla maturzystów

Uczniowie, którzy z różnych względów nie mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości w terminie głównym, mogą zrobić to później. Matury w terminie dodatkowym odbędą się w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 roku. Egzaminy ustne przeprowadzane zostaną 14 i 15 czerwca 2022.

Matura poprawkowa 2022. Terminy

Maturzyści, którzy nie zdali jednego z egzaminów, mogą podejść do matury raz jeszcze – w terminie poprawkowym. Odbędzie się on 23 sierpnia 2022 roku o godz. 9.00.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację maturalną 2022?

Uczniowie, którzy chcą zdawać maturę 2022, do 30 września 2021 roku składali wstępne deklaracje maturalne. Z kolei ostateczną deklarację maturalną należy złożyć do 7 lutego 2022 roku (poniedziałek). Dokument ten składa się u dyrektora szkoły. Mogą go złożyć także osoby, które ukończyły liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021.

Wyniki matur 2022. Do kiedy?

Tegoroczni maturzyści zastanawiają się, kiedy pojawią się wyniki z matury 2022. Osoby, które zdawały egzamin dojrzałości, otrzymają wyniki 5 lipca 2022 roku. Z kolei uczniowie, którzy zdawali maturę w terminie poprawkowym, wyniki uzyskają – 9 września 2022 roku.

