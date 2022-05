Matura 2022 POLSKI podstawowy ARKUSZE CKE. Co było na egzaminie maturalnym z polskiego? [TEMATY, ZADANIA] 4.05.2022 Natalia Urzędowska

W środę 4 maja maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jakie były pytania z j. polskiego? Czy matura 2022 okazała się łatwa czy trudna? Najczęściej wybierany temat rozprawki w tym roku brzmiał: "Czym dla człowieka jest tradycja". Punktem wyjścia do rozważań był fragment "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Drugi temat brzmiał: "Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia". Punktem wyjścia do rozprawki był fragment "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej. Publikujemy dla Was arkusz CKE z pytaniami, zadaniami i tematami. Sprawdź!