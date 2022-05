Matura 2022. Przecieki maturalne w internecie? Co będzie na maturze wyjaśni się dopiero w dniu egzaminu. Zmiany w procedurach CKE

Przecieki maturalne 2022. Prawdziwe czy fałszywe?

Nowe procedury CKE. O przecieki maturalne będzie trudniej

Wszystkie osoby uczestniczące w sprawdzeniu nienaruszalności materiałów egzaminacyjnych, tzn. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ( dyrektor szkoły ), 3 z 4 przewodniczący zespołów nadzorujących oraz co najmniej jeden przedstawiciel zdających, podpisują protokół, w którym własnoręcznie złożonym podpisem potwierdzają, że liczba pakietów (kopert przezroczystych), które przekazano im do przeliczenia, zgadza się z liczbą pakietów (kopert przezroczystych) wskazaną w wykazie zawartości przesyłki i wszystkie pakiety są nienaruszone.

Durszlaki 2022. O co chodzi w akcji?

W tym roku na serwisie wykop.pl funkcjonuje akcja "Durszlaki 2022", w ramach której maturzyści wysyłają swoje zdjęcie z durszlakiem lub garnkiem na głowie, by móc otrzymać przecieki maturalne . Inicjatywa zaczęła pojawiać się także na Facebooku i bierze w niej udział coraz większa liczba maturzystów. Najprawdopodobniej jest to jednak kolejna fałszywa akcja, która ma na celu rozpowszechnienie informacji o rzekomych przeciekach maturalnych .

Zdarzyły się przecieki na maturze 2021? „Trudno powiedzieć, czy był przeciek, czy nie”

Przecieki na maturze 2020. Wyszukiwanie konkretnych fraz

Nie było to pierwsze podejrzenie o przecieki maturalne . W 2020 roku również zauważono, że bardzo dużo osób wyszukiwało frazy „wesele elementy fantastyczne”, co okazało się tematem rozprawki. W tym przypadku – podobnie jak w 2021 roku – zauważono, że wzmożony ruch występował na Podlasiu.

Zarówno w 2020, jak i w 2021 roku podjęto decyzję o przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie, jednak pozostały one bez rezultatów. Zgodnie z prawem wcześniejsze ujawnienie treści arkuszy egzaminacyjnych jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Przecieki na maturze. Podlasie wie więcej? Sposób na przecieki maturalne

W związku z tym, że wzmożony ruch wyszukiwania fraz, które znalazły się w wypracowaniach maturalnych , występował właśnie na Podlasiu, maturzyści żartują sobie z osób, pochodzących z województwa podlaskiego. Pytają ich o to, co będzie na maturze i proszą o podesłanie zadań maturalnych.

Niektórzy maturzyści otwarcie piszą o tym, że mają własny sposób na przecieki maturalne z języka polskiego. W dniu egzaminu sprawdzają, co najczęściej wyszukiwało się w Google Trends, licząc, że jakaś grupa uczniów zdobyła wcześniej informacje, co znajduje się w arkuszu maturalnym. Jednak, zamiast tracić czas na prawdopodobne wyszukiwania, lepszym pomysłem będzie po prostu dokładne przygotowanie się do matury. Jest na to jeszcze trochę czasu. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia na tegorocznych egzaminach!