Matura 2023. Dziś egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Na rozwiązanie zadań jest 180 minut Małgorzata Mrowiec

Dane dla całej Polski, z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej CKE

11 maja to kolejny dzień matur 2023 - tym razem z biologii i języka rosyjskiego. O godz. 9 do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystąpi ok. 56,2 tys. zdających w całej Polsce. Natomiast w samej Małopolsce na zdawanie tego przedmiotu jako dodatkowego, na poziomie rozszerzonym zdecydowało się 4 tys. 230 tegorocznych absolwentów liceów i techników.