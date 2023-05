Matura 2023. Język angielski - p. podstawowy: arkusz i odpowiedzi. "Prosta" matura z j. angielskiego. Jak wam poszło? 5.05.23 Małgorzata Mrowiec

Matura z języka angielskiego będzie trwała 120 minut Anna Kaczmarz

Zakończyła się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Krakowscy licealiści po wyjściu z egzaminu z języka angielskiego oceniali w rozmowie z nami, że był on prosty i może nie każdy, ale uczący się solidnie ósmoklasista poradziłby sobie z nim na pewno. - Ogólnie zadania były bardzo proste, dokładnie to, czego się uczyliśmy, słowa dosłownie wzięte ze "słuchanek" i wystarczyło napisać to, co się usłyszało. Nie zauważyłam dużej różnicy między tym, co było na maturze z zeszłego roku, w formule 2015, a tą nową maturą. "Słuchanki" były stosunkowo proste, a e-mail, który trzeba było napisać (praca miała mieć od 80 do 130 słów), miał być o konkursie fotograficznym, który wygraliśmy i który mieliśmy polecić naszemu koledze - relacjonowała na gorąco po wyjściu z egzaminu Alicja Gawron z I Liceum Ogólnoształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie. O godz. 14 opublikujemy arkusz zadań.