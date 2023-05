Matura 2023 matematyka, poziom rozszerzony. Jak będzie wyglądał egzamin maturalny 12 maja? Tu znajdziesz arkusz CKE i odpowiedzi do zadań Barbara Wesoła

Matura 2023 z matematyki na poziomie rozszerzonym to wybór osób, które chcą studiować na kierunkach ekonomicznych, politechnikach czy w szkołach wojskowych. Do egzaminu maturzyści przystąpią 12 maja o godzinie 9.00, a na rozwiązanie zadań będą mieli 180 minut. i pisali test przez trzy godziny. Arkusz z zadaniami będzie dostępny w tym materiale tego samego dnia, co egzamin, po godzinie 14. Jak będzie wyglądał arkusz z matematyki na poziomie rozszerzonym w formule 2023? Kiedy maturzyści poznają wyniki z matury?