Matura 2023. Matematykę na poziomie rozszerzonym zdaje ponad 8,5 tys. absolwentów w Małopolsce Małgorzata Mrowiec

Dane CKE dotyczące liczby zdających w piątek w całej Polsce egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym CKE

W liceach i technikach trwa gorący okres matur. W piątek, 12 maja, o godz. 9 rozpocznie się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. To drugi najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy - po języku angielskim. Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, przystąpienie do tego egzaminu zadeklarowało prawie 82 tys. maturzystów w całej Polsce. Natomiast w samej Małopolsce zdawać go będzie 8 tys. 571 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych.