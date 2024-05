Matura 2024: chemia rozszerzona- data, termin. Ten egzamin wybierają między innymi przyszli medycy.

Kto najczęściej wybiera chemię rozszerzoną na maturze?

W 2024 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Maturzysta może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wybory młodych ludzi w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie. Chemię często wybierają absolwenci chcący studiować medycynę i w przyszłości zostać lekarzami.

Najpopularniejsze przedmioty dodatkowe w 2024 roku

Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie tegoroczni absolwenci przystępujący do egzaminów w Małopolsce najchętniej wybierali jako dodatkowe, zdawane na poziomie rozszerzonym następujące przedmioty:

Maturalny kalendarz 2024

W województwie małopolskim w tym roku do egzaminu maturalnego przystępuje 29 tys. zdających w 397 szkołach. Łącznie zostanie przeprowadzonych ok. 51,2 egzaminów w części ustnej oraz ponad 128 tys. egzaminów w części pisemnej.

Tegoroczne matury trwają:

część pisemna - od 7 do 24 maja

część ustna - od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca. Tego samego dnia (9 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.