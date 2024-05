Matura 2024 GEOGRAFIA: arkusz CKE. Jakie zadania były na maturze z rozszerzonej geografii 17 maja ?

Jak zwrócił uwagę krakowski maturzysta, zadania obliczeniowe na tegorocznej maturze z geografii były do zrobienia – nawet dla osoby „antymatematycznej”. Kuba pochwalił też nowy typ pytań maturalnych, które raczej sprawdzają umiejętności uczniów niż to, jak zapamiętują dane.

- Nowy typ zadań polega na tym, że nie tylko jest odkopywana wiedza z naszej głowy, ale również sprawdzane jest to, czy potrafimy zobaczyć powiązania między różnymi zjawiskami. Są to pytania formułowane na przykład tak: w jaki sposób środowisko przyrodnicze wpływa na rozwój turystyki w danym regionie. I wtedy nie chodzi o to, żeby napisać kilka zdań, których może się nauczyć każdy, tylko żeby dotrzeć głębiej, do tego problemu i go rozważyć – tłumaczył nam na teoretycznym zadaniu Jakub Suś. - Ten nowy typ matury był bardzo korzystny dla bardzo wielu uczniów, w tym dla mnie - dodawał absolwent VI LO.