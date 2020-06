Matura GEOGRAFIA 2020 - termin, arkusz CKE, odpowiedzi. Jakie zadania były na maturze rozszerzonej z geografii? 19.06

Matura rozszerzona z geografii odbyła się 19 czerwca o godzinie 9:00, trwała 180 minut. - Bardzo dużo było zadań z hydrologii, związanych z rzekami, morzami. To było zaskoczenie, nie spodziewałam się ich w aż tak wielkim zakresie – mówiła nam Małgorzata Chmielowska z XI LO w Krakowie. Te zadania nawiązywały np. do tematów zlodowacenia. Inne dotyczyło z kolei cech doliny rzecznej w określonym miejscu, które było pokazane na mapie. Zobacz co było na rozszerzonej geografii, co zaskoczyło uczniów i jakie zadania się pojawiły. Po egzaminie z opublikujemy dla Was ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI.

Zobacz galerię (27 zdjęć) Jakie zadania były na maturze rozszerzonej z geografii? W kolejnym dniu matur część abiturientów przystąpiła do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym. W arkuszach egzaminacyjnych czekało na nich 35 zadań, każde z nich jeszcze podzielone na mniejsze podpunkty. - Myślę, że poszło mi dobrze, choć nie bardzo dobrze. Ogólnie nie była to najtrudniejsza matura, ale też nie należała do najłatwiejszych. Geografia fizyczna była łatwa, natomiast z geografii społeczno-ekonomicznej wymagano szczegółów, np. dotyczących wyznań w poszczególnych państwach, znajomości różnic w energetyce. To były szczegóły, które mogły być – i dla mnie były – trudne – podsumował tuż po wyjściu z egzaminu Patryk Obora z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Pośród zadań, jakie zapamiętał wymienia np. to, w którym trzeba było opisać transport, żeglugę kabotażową w niektórych państwach. - Zapadło mi też w pamięć jedno zadanie matematyczne, w którym trzeba było obliczyć szerokość geograficzną na podstawie kąta padania promieni słonecznych – mówi krakowski maturzysta. W innym zadaniu były przedstawione państwa emigracyjne, czyli takie, z których ludzie wyjeżdżają. Trzeba było dopasować, do których krajów (też były podane) ludzie z tych państw emigracyjnych emigrują. - Na przykład była przedstawiona Algieria, Maroko i jeszcze jedno państwo, a trzeba było zaznaczyć, że z tych państw ludzie wyjeżdżają do Francji – tłumaczy Patryk Obora. W innym pytaniu pojawiły się piramidy wieku i płci. - Były przedstawione trzy takie piramidy, czyli trzy takie wykresy rozwoju demograficznego, dla Japonii w trzech różnych momentach: rok 2015, 2040 któryś, 2060. I na tej podstawie trzeba było określić prawdę albo fałsz w zadaniu. Ale ono nie należało do najtrudniejszych. Te zadania, w których trzeba było analizować dane, były po prostu proste – podsumowuje Patryk Obora. - Bardzo dużo było zadań z hydrologii, związanych z rzekami, morzami. To było zaskoczenie, nie spodziewałam się ich w aż tak wielkim zakresie – mówiła nam Małgorzata Chmielowska z XI LO w Krakowie. Te zadania nawiązywały np. do tematów zlodowacenia. Inne dotyczyło z kolei cech doliny rzecznej w określonym miejscu, które było pokazane na mapie. Maturzystce, która planuje studiować geoturystykę na krakowskiej AGH, szczególnie spodobało się zadanie, w którym trzeba było obliczyć wysokość górowania słońca nad horyzontem w czerwcu. Małgorzata wspomina też zadania z mapą. - Trzeba było na przykład podać czynniki przyrodnicze, które decydują o tym, że dany obszar nadaje się do założenia tam sadu – opowiada maturzystka. Egzamin udało jej się napisać w nieco krótszym czasie, niż był na to przewidziany. - Wydaje mi się, że ten egzamin był minimalnie trudniejszy niż w poprzednich latach, również trudniejszy niż próbna matura – ocenia Małgorzata Chmielowska. Tegoroczna matura odbywa się – z powodu epidemii koronawirusa – z miesięcznym poślizgiem. Niektórzy maturzyści chwalą sobie ten dodatkowy czas, który mieli na powtórki. Natomiast Małgorzata Chmielowska zwraca uwagę, że nauka zdalna podczas epidemii, bez bezpośredniego kontaktu z nauczycielami była jednak trudna. - Bardzo trudno było się zmotywować, wolałabym – choć wiem, że to nie było wtedy wykonalne - zwyczajne chodzenie do szkoły, nie lekcje przez internet. To może negatywnie wpłynąć na wyniki. Mogę też teraz powiedzieć, że lepiej się jest uczyć w grupie niż samemu – podsumowała maturzystka z XI LO. Matura 2020 geografia rozszerzona: pierwsze opinie uczniów Z pierwszych komentarzy zamieszczonych na Twitterze wynika, że zdania uczniów są bardzo podzielone. Dla jednych egzamin z rozszerzonej geografii był bardzo łatwy, dla innych raczej trudny. "W sumie powiem wam ze ta geografia nie była wcale taka ciężka, jakbym się uczyła to nawet i ładny wynik mógłby wyjść", "ja myślałam że biologia była trudna ale geografia to przebiła ", "matura z geografii była naprawdę trudna", "Nie była zła ta geografia, serio podobało mi się, myślę że 60% będzie na spokojnie", "wydaje mi się że geografia była łatwa", "Ale geografia trudna moim zdaniem... " Jak wynika z relacji uczniów, na tegorocznym egzaminie pojawiły się zadania, dotyczące m.in. województw, szerokości geograficznych, jezior kryptodepresyjnych i wiatrów. Było też pytanie o stolice państw na świecie. Matura 2020 CKE: przecieki z geografii. Jakie będą tematy? Czy wyciekły arkusze? Jak co roku, na różnych forach internetowych pojawiają się informacje o wycieku arkuszy z matur do Internetu. Najczęściej można je znaleźć na stronach, które za opłatą oferują właśnie takie "przecieki". Uważajcie i nie dajcie się nabrać! Niemal na pewno informacja o przeciekach jest fałszywa, a arkusze, o ile w ogóle takie będą, mogę być wyssane z palca. Dużo lepiej jest spożytkować czas po prostu na naukę przed egzaminem, niż na szukanie w internecie potencjalnych przecieków przez maturą 2020. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że o żadnych przeciekach przed maturą 2020 nie może być mowy. Arkusze zawsze są pilne strzeżone i otwierane w szkołach dopiero po rozpoczęciu matury. Ważna informacja: tematy i pytania, jakie pojawią się na maturze 2020 ujawniane są tylko i wyłącznie w momencie rozpoczęcia się egzaminu. Wszelkie przecieki, które można znaleźć w internecie mogą wprowadzić w błąd uczniów. Przykładowe zadania na maturze z geografii rozszerzonej Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Na obszarze występowania wieloletniej zmarzliny o charakterze ciągłym są położone

A. dokładnie trzy miejscowości: Dikson, Krasnojarsk, Wierchojańsk.

B. dokładnie trzy miejscowości: Bergen, Dikson, Wierchojańsk.

C. dokładnie dwie miejscowości: Dikson, Wierchojańsk.

D. dokładnie dwie miejscowości: Bergen, Dikson. Poniżej przedstawiono opisy (A−C) wybranych parków narodowych Polski, w tym odnoszącesię do parków narodowych oznaczonych na mapie literami X i Y.

A. Park narodowy chroni fragment rozległego, wyraźnie wyodrębnionego pasma górskiego zbudowanego z piaskowców wieku kredowego. Najwyższe wzniesienie tego pasma nie przekracza 1000 m n.p.m. Na uwagę zasługują urozmaicone formy wietrzeniowe.

B. Park narodowy obejmuje pasmo górskie zbudowane z fliszu, wypiętrzone podczas orogenezy alpejskiej. Najwyższy szczyt pasma wznosi się na wysokość 1725 m n.p.m. Stoki północnej części chronionego masywu są bardziej strome niż południowe.

C. Park narodowy obejmuje pasmo górskie o trzonie zbudowanym z karbońskich granitów. Masyw jest podzielony licznymi uskokami i spękaniami. W rezerwatach przyrody znajdują się m.in. kotły polodowcowe i granitowe skałki.

Uzupełnij tabelę:

− dobierz właściwe opisy (A, B lub C) do parków narodowych oznaczonych

na mapie literami X i Y;

− podaj nazwy obu parków narodowych. Obecnie trwa modernizacja Kanału Panamskiego i Kanału Sueskiego. Zaznacz dwie podobne cechy Kanału Panamskiego i Kanału Sueskiego.

A. Specjalizują się w obsłudze promowej żeglugi kabotażowej.

B. Przewozy pasażerskie, w tym turystyczne, dominują nad przewozami ładunków.

C. Są szlakami transportu surowców energetycznych i drobnicowych ładunków kontenerowych.

D. Opłaty za przepływ stanowią źródło dochodów budżetów − odpowiednio − Panamy i Egiptu.

E. Infrastruktura kanałów została zniszczona podczas konfliktów zbrojnych w pierwszej

dekadzie XXI wieku. W Świnoujściu zlokalizowano jedną z największych inwestycji w Polsce − gazoport, który służy do odbioru gazu ziemnego. Uzasadnij, że funkcjonowanie gazoportu w Świnoujściu sprzyja dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. Uzasadnij, dlaczego obszary położone w południowej Polsce są bardziej zagrożone występowaniem wezbrań opadowych niż Pojezierze Pomorskie i Pojezierze Mazurskie. Podaj dwa argumenty. Podaj po jednej głównej przyrodniczej przyczynie występowania deficytu wody na obszarach poniżej wymienionych regionów geograficznych.

Kujawy:

