Matura poprawkowa 2019: Egzamin... zaskoczył maturzystów? Najlepsze MEMY o maturach

Matura poprawkowa 2019

Po majowych egzaminach maturalnych, przyszła pora na maturę poprawkową, czyli szansę dla tych osób, którym wcześniej powinęła się noga.

Do matury poprawkowej 2019 mogą przystąpić ci absolwenci, którzy przystąpili w maju do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym - informuje CKE.

Matura poprawkowa 2019: Jak maturzyści oceniają egzamin?

Z 247 230 osób, które przystąpiły w tym roku do egzaminów maturalnych, pozytywny wynik uzyskało 199 056 absolwentów. Spośród nich 31 883 osób miały prawo przystąpić do matury poprawkowej w sierpniu 2019. We wtorek, 20 sierpnia wielu uczniów zmierzy się ponownie z maturą z matematyki. Z danych przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że z egzaminem z matematyki poradziło sobie 86% zdających.