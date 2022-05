Matura poprawkowa w sierpniu 2022 roku. Termin i zasady. Kto może do niej przystąpić? Jak wygląda matura poprawkowa?

Matura poprawkowa 2022. Termin

Matura poprawkowa odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku o godz. 9.00 . W tym dniu uczniowie niezależnie od tego, czy nie zdali egzaminu z języka polskiego, matematyki czy języka obcego, będą mogli poprawić swój wynik. Do matury poprawkowej mogą przystąpić uczniowie, którzy nie zdali tylko jednego przedmiotu w części obowiązkowej. Osoby mające poniżej 30 proc. z dwóch lub więcej egzaminów podstawowych mogą ponownie przystąpić do matury dopiero w maju 2023.

Kiedy wyniki matury poprawkowej?

Uczniowie, którzy 23 sierpnia 2022 roku przystąpią do matury poprawkowej , będą mogli sprawdzić swoje wyniki nieco później. Ukażą się one 9 września 2022 roku .

Co zrobić, gdy nie zdało się matury? Poprawka w sierpniu 2022

Osoba, która nie zdała matury z jednego obowiązkowego przedmiotu, może zgłosić chęć przystąpienia do matury poprawkowej. Są jednak pewne warunki: przystąpienie do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej, przystąpienie do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym oraz żaden z powyższych egzaminów nie może zostać unieważniony.