Matura z biologii 2023. "Egzamin był trudniejszy niż zazwyczaj". U nas znajdziecie arkusz zadań z matury z biologii! 11.05.23

Emilia Foltyn z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym, ponieważ myśli o studiowaniu fizjoterapii lub biotechnologii. Ocenia, że tegoroczna matura z biologii, w formule 2023, była raczej trudna. Egzamin skończyła pisać 10 minut przed czasem.

- Było… dziwnie. Arkusz był nietypowy, bardzo różnił się od tych z poprzednich lat - mówiła nam Emilia na gorąco po wyjściu z egzaminu. - W zadaniach mniej było faktów czysto teoretycznych do wykucia, a więcej połączenia wielu różnych elementów. Najbardziej zapadło mi w pamięć zadanie, gdzie były połączone ewolucja i ekologia, co się rzadko zdarzało w zadaniach z lat poprzednich, raczej. Tym razem zadania były bardzo rozbudowane i do jednego tekstu pojawiały się pytania waśnie np. i o ekologię, i o ewolucję, a raczej się to rozdzielało w poprzednich latach. Zadań było 18, ale każde z co najmniej kilkoma podpunktami, których w sumie było aż ponad 40. Jak rozmawiałam ze znajomymi, wszyscy uznali, że ten egzamin był trudniejszy niż zazwyczaj i raczej nikt nie był zbyt zadowolony - kwitowała krakowska maturzystka.