Matura z biologii p. rozszerzony - odpowiedzi i komentarze uczniów. Jakie były zadania? Czy biologia rozszerzona była trudna? Arkusz CKE

14 maja to kolejny dzień matur 2024

Matura rozszerzona z biologii. Jak poradzili sobie uczniowie?

Maciej Stachnik z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, który planuje studiować medycynę, był jednym z maturzystów, którzy we wtorek przystąpili do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym.

- Z roślin mieliśmy np. zadanie, w którym trzeba było sformułować wniosek na podstawie doświadczenia, dotyczące buku zwyczajnego - drzewa. Przy tym było też pytanie z budowy nasiona - opowiadał nam absolwent VI LO. - Było też jedno, trochę podchwytliwe zadanie z wirusem HIV. Była w nim budowa odwrotnej transkryptazy - to jest enzym, który ma zmienić RNA wirusa na DNA podczas zakażenia komórki. I do tego było polecenie: były zaznaczone obszary tego enzymu i trzeba było podać, jakie te obszary pełnią funkcje podczas tego przepisywania RNA na DNA.

- Było kilka pytań, co do których miałem wątpliwość, czy dobrze sformułowałem odpowiedź - przyznawał też 19-latek. - Generalnie było dużo więcej człowieka (anatomii człowieka) niż myślałem, że będzie - sądziłem, że pojawi się dużo więcej roślin w pytaniach. Te pytania z anatomii nie były trudne, były łatwe, ale w poprzednich latach było ich mniej - podsumował.

Jeśli chodzi o ekologię, pojawiło się na egzaminie pytanie o konwencję CITES. To Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. W zadaniu była podana definicja tej konwencji i trzeba było zaznaczyć odpowiedź A, B, C lub D - która to jest konwencja

Matura z biologii 2024: Mało było pytań ze zwierząt, a bardzo dużo z genetyki

18-latka uważa, że kilka z zadań było nietypowych. - Mimo że zrobiłam dużo zadań w życiu, to nigdy się z takimi nie spotkałam, były nowe dla mnie - wyjaśniła krakowska maturzystka. Za jedno z takich zadań uważa to związane z wirusem HIV, dość szczegółowe.

Julia ocenia, że ta matura nie była prosta. - I w porównaniu z poprzednim rokiem była naprawdę ciężka. Na każde pytanie odpowiedziałam, ale co do niektórych zadań nie jestem pewna odpowiedzi, moi koledzy i koleżanki też sami nie wiedzą, czy dobrze napisali - mówiła nam.

W całej Polsce do matur w tym roku przystępuje ok. 263 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Oprócz tego egzaminy zdaje też ok. 90 tys. absolwentów z lat ubiegłych, by poprawić wyniki lub zdać nowe przedmioty.