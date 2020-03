Mąż zarażonej koronawirusem: prędzej śmierci bym się spodziewał

Mieszkanka Chyszówek była pacjentką Centrum Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W środę, 18 marca wróciła do domu. Następnego dnia została przewieziona do Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej.

Benedykt Węgrzyn podaje, że 51 osób objętych jest kwarantanną na terenie gminy Dobra (stan na 23 marca godz. 15). Przy okazji apeluje, by zostać w domu, ograniczyć kontakty z rodziną i sąsiadami do niezbędnego minimum.

W niedzielę, 22 marca, do dyrekcji limanowskiego szpitala dotarła informacja, że na oddziale w Krakowie, gdzie wcześniej hospitalizowana była kobieta, wśród personelu stwierdzono zakażenie koronawirusem. Od mieszkanki Chyszówek pobrano próbki do testu, a w poniedziałek okazało się, że została zakażona.

- Nie chodźcie na zakupy całymi rodzinami! To już nie dzieje się gdzieś na świecie daleko od nas. To dzieje się tu i teraz, obok nas podkreśla Węgrzyn. - To realne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Nie dopuśćmy do sytuacji, by wirus rozprzestrzenił się w naszym najbliższym otoczeniu.