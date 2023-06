Mazurskie piramidy, zamki i wieże widokowe. Niezwykłe atrakcje na Mazurach, które zachwycą każdego

Co warto zobaczyć podczas urlopu na Mazurach?

Mazury, znane ze swoich malowniczych jezior, oferują nie tylko relaks nad wodą, ale również wiele innych atrakcji wartych uwagi. Jeśli planujesz spędzić urlop na Mazurach, nie możesz przegapić tych 14 fascynujących miejsc, które gwarantują niezapomniane wrażenia.

Pierwszą i oczywistą atrakcją są same mazurskie jeziora. Ich piękno i rozmach przyciągają co roku tysiące turystów, gotowych do kąpieli, żeglowania czy wędkowania. To raj dla miłośników wodnych przygód.

CC BY-SA 4.0 Lesnydzban/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest Gołdap z imponującą tężnią solankową. Jest to czwarta co do wielkości tężnia w Polsce, która działa od 2012 roku. Na jej terenie znajduje się punkt widokowy, z którego rozciąga się malowniczy widok. W Gołdapi można również skorzystać z pijalni wód mineralnych i leczniczych oraz odwiedzić Groty Solne.