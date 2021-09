Memy po meczu Polska - Anglia 1:1. Glik jak zapaśnik, Szymański jak czołg Memy

Polska - Anglia 1:1. Czekaliśmy na wielki mecz na Stadionie Narodowym i nie zawiedliśmy się! Polscy piłkarze postawili się Wyspiarzom, a najbardziej wojowniczy był Kamil Glik, który wcielił się w zapaśnika i rozstawiał Anglików po kątach. Na nic to się wszystko zdało, gdy do akcji wkroczył Harry Kane. Wojciech Szczęsny znów okazał się nieszczęsny, przepuszczając piłkę do siatki po jego strzale. Ale ostatnie słowo należało do Damiana Szymańskiego, który wszedł w angielską obronę jak czołg.