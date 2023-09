Memy po meczu Polska - Wyspy Owcze. Biało-Czerwoni zagrali... po owczemu, a Farerzy nie frajerzy

Najlepsze memy po meczu Polska - Wyspy Owcze

- Odkleiliśmy tę folię z keczupu, więc teraz już pójdzie - skwitował wygraną z Wyspami Owczymi obrońca reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński.

Trzeba napisać to wprost - gra polskich piłkarzy wołała o pomstę do nieba. Ostatecznie zaczęli strzelać gole dopiero wtedy, gdy półamatorska drużyna z Wysp Owczych zaczęła padać z nóg. Słabo przygotowani pod względem fizycznym rywale dzielnie stawiali czoła reprezentacji złożonej z piłkarzy czołowych lig Europy dopóki, dopóty mieli na to siły. Gdy ich zabrakło, stracili jednak tylko dwie bramki, w tym jedną z rzutu karnego.

Przed niedzielnym meczem z Albanią pozostają modlitwy o dobry wynik, bo w tym meczu już nikomu sił nie zabraknie. Albańczycy zremisowali w czwartek na wyjeździe z Czechami 1:1 i mają wielką ochotę na awans do Euro 2024. Po tym, co zobaczyliśmy na Stadionie Narodowym należy być pełnym obaw. Przypomnijmy bowiem, że do przerwy było 0:0.