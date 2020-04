Miał podejrzenie koronawirusa, uciekł ze szpitala. Skończył w areszcie

- Funkcjonariusze i ratownicy medyczni, po założeniu środków ochrony weszli do jego mieszkania - relacjonuje sądecka policjantka.

Policjanci natychmiast zaczęli sprawdzać okoliczny teren, ale jak się okazało, mężczyzna zdążył już wrócić do domu taksówką. Po drodze zatrzymał się przy stacji paliw aby zrobić zakupy, a wychodząc z pojazdu obwieścił zaskoczonemu kierowcy, że jest zarażony koronawirusem.

Jednak to nie koniec tej historii. Tego samego dnia mężczyzna został przewieziony do szpitala. Po raz kolejny policjanci odwiedzili tę placówkę 5 kwietnia, kiedy to usiłował opuścić oddział zakaźny.

- Gdy wszczął awanturę, szpital wezwał policję. Pacjent znieważył mundurowych, groził im i zachowywał się agresywnie - wyjaśnia Iwona Grzebyk - Dulak.

Jeszcze tego samego dnia okazało się, że mężczyzna nie jest zarażony koronawirusem. I choć opuścił szpital, został zatrzymany przez policję.

- Usłyszał zarzuty usiłowania narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych - wylicza rzeczniczka sądeckiej policji.

Do tego dojdą zarzuty dotyczące zmuszania przemocą i groźbą bezprawną do zaniechania przez funkcjonariuszy prawnych czynności służbowych oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.