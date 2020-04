Miała kontakt z zarażonym, przyjmowała gości, zapłaci 15 tys. zł

- 23-latka z Nowego Sącza została objęta kwarantanną w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej, gdyż miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2. Tymczasem, podczas trzech kontroli sądeccy policjanci ujawnili, że przyjmowała gości - osoby nieobjęte kwarantanną - informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - Kobieta lekceważąco podchodziła do kwestii odosobnienia, tłumacząc funkcjonariuszom, że „nie widzi nic złego w tym, by ktoś ją odwiedzał”.

Sądecka policja podkreśla, że zdecydowana większość mieszkańców stosuje się do nakazów i zakazów wprowadzonych przez władze w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zdarzają się jednak wyjątki.

Tymczasem osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać we wskazanym przez siebie miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych. Dlatego też policjanci wszczęli czynności wyjaśniające pod kątem art. 116 Kodeksu wykroczeń (wykroczenie przeciwko zdrowiu) w celu skierowania wniosku o ukaranie kobiety do sądu. Poinformowali również Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, który w drodze decyzji administracyjnej nałożył na 23-latkę karę pieniężną w wysokości 15 tys. zł.