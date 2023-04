Miałeś efekt nocebo? Nowe ustalenia na temat skutków ubocznych szczepień przeciw COVID-19. Badania z udziałem naukowców z UJ

- Efekt nocebo występuje, gdy po przyjęciu substancji obojętnej pacjenci odczuwają rozmaite dolegliwości. Ale efekt nocebo to także doświadczanie negatywnych skutków przyjęcia aktywnych substancji, niewynikające z ich farmakologicznego działania. Nasze badania sugerują, że znaczną część skutków ubocznych szczepienia przeciw COVID-19 można wyjaśnić właśnie efektem nocebo - mówią dr Joanna Kłosowska i prof. Przemysław Bąbel.

Efekt nocebo to odwrotność efektu placebo. Badacze z Instytutu Psychologii UJ podkreślają, że oba zjawiska zostały dobrze opisane w literaturze psychologicznej i medycznej.

Jak pan/pani czuje się po szczepieniu?

W badaniu, które pozwoliło wysnuć takie wnioski, wzięło udział 315 osób. Podczas 15-minutowego oczekiwania po szczepieniu pacjenci byli pytani o obawy, przekonania i oczekiwania dotyczące szczepionek przeciw COVID-19 oraz ich skutków ubocznych. Zapytano ich także o zaufanie do instytucji zdrowia i nauki. - Ponadto zbadaliśmy stabilne cechy osobowości, takie jak optymizm - mówi dr Kłosowska. - Występowanie i nasilenie dziesięciu potencjalnych niepożądanych skutków uczestnicy badania oceniali 24 godziny później.

Uczenie się... skutków ubocznych

Naukowcy wyjaśniają, że za występowanie efektu nocebo odpowiadają procesy uczenia się, a także aktywowane przez nie oczekiwania. Wcześniejsze doświadczenia z aktywnymi substancjami, powodującymi skutki uboczne, czy obserwacja takich skutków ubocznych u innych osób, mogą wywoływać efekt nocebo. Podobną rolę odgrywają także informacje o negatywnym działaniu danej substancji, przeczytane w ulotce czy przekazane przez lekarza albo inne osoby. Zarówno wcześniejsze doświadczenia skutków ubocznych szczepień albo obserwacja ich u innych osób, jak i wyczytane w Internecie informacje od osób postrzeganych jako autorytety lub wcześniej zaszczepionych prowadzą do wytworzenia się oczekiwań odnośnie do wystąpienia działań niepożądanych szczepień. Oczekiwania - jak dowodzi wiele badań - mogą prowadzić do wystąpienia jak najbardziej fizycznych objawów.