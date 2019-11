Miażdżyca zaczyna się niewinnie. Jak może się objawiać?

Miażdżyca dotyczy naczyń tętniczych, których funkcją jest doprowadzanie krwi nasyconej tlenem i składnikami odżywczymi do wszystkich komórek całego ciała. W wyniku niskiej aktywności fizycznej, stosowania „niezdrowej diety” bogatej w nasycone kwasy tłuszczowe, cukier i ubogiej w warzywa, owoce i błonnik, dochodzi do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi, co przyczynia się do powstania zmian miażdżycowych. Odkładające się po wewnętrznej i zewnętrznej stronie naczynia związki lipidowe, elementy tkanki łącznej oraz innych substancji powodują, że światło naczynia ulega stopniowemu zwężeniu. Narastająca blaszka miażdżycowa ulega powolnemu zwapnieniu, powodując niedotlenienie serca, mózgu i kończyn. Konsekwencje nieleczonej miażdżycy są poważne. Choroba twardych tętnic może skutkować bólami wieńcowymi (dusznica bolesna), zawałem serca, udarem mózgu, a także zakrzepicą płuc, serca i kończyn dolnych. Dlatego warto dowiedzieć się, jakie objawy mogą wskazywać na miażdżycę?

