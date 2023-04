Michał Piela przeszedł ogromną metamorfozę! Aspirant z serialu „Ojciec Mateusz” schudł ponad 30 kilogramów

Michał Piela to 44-letni polski aktor, którego widzowie dobrze znają. W dużej mierze to zasługa roli Mieczysława Noculi z serialu „Ojciec Mateusz”, choć nie tylko - na przestrzeni lat pojawił się w dziesiątkach filmów i seriali. Jednak to postać policjanta o łagodnym usposobieniu i gołębim sercu zaskarbiła mu rzeszę fanów.