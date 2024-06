Mieszkańcy Krynicy-Zdroju będą mogli parkować za darmo. Godzinę postoju zafunduje gmina

Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju objętych jest w sumie 11 ulic znajdujących się w centrum uzdrowiska, gdzie za postój pobierana jest opłata od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. Do tego doliczyć trzeba prywatne parkingi. Znaleźć miejsce do zaparkowania samochodu, żeby nie trzeba było uiścić za to opłaty, nie jest łatwe. Mieszkańcy uzdrowiska często narzekali, że chcąc załatwić jakąś urzędową sprawę, muszą zapłacić za parking. Za każdą rozpoczętą godzinę 2 zł.

Burmistrz Krynicy-Zdroju postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom i zlecił już prace nad wprowadzeniem oczekiwanego rozwiązania.