Mieszkańcy Małopolski skarżą się na opóźnienia w wypłatach zasiłków chorobowych. ZUS odpowiada, skąd takie zaległości

Mieszkańcy Małopolski alarmują, że nie zawsze dostają pieniądze z ZUS-u w terminie.

- Od marca jestem na zwolnieniu lekarskim. Do tej pory nie otrzymałem zasiłku chorobowego. Jak tak dalej pójdzie, nie będę miał za co żyć – pisze w liście do naszej redakcji jeden z czytelników.

Anna Szaniawska regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie małopolskim wyjaśnia, że o opóźnieniu wypłaty zasiłku możemy mówić dopiero po upływie 30 dni od ustalenia ostatniej okoliczności, która jest niezbędna do wypłaty. Dodaje, że nie zawsze taką okolicznością jest samo złożenie wniosku. Termin ten jest liczony bowiem od dnia następującego po dniu wpływu do ZUS ostatniego dokumentu wymaganego do ustalenia prawa do zasiłku.

- Sprawdzamy, czy wniosek jest kompletny i czy dana osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego, które jest podstawą do wypłaty. Niestety wiele wniosków o zasiłek jest niepoprawnych lub brakuje niezbędnych dokumentów. Wymagają one wyjaśnienia, przez co wypłata zasiłku może się wydłużyć - tłumaczy rzeczniczka.