Blisko 40 osobowa grupa mieszkańców Muszyny wybrała się w poniedziałek, 9 września, do Warszawy. Na Stadionie Narodowym kibicowali reprezentacji Polski w piłce nożnej, która grała z Austrią kolejny mecz w eliminacjach Euro 2020. I choć spotkanie zakończyło się remisem, a gra biało-czerwonych pozostawiała wiele do życzenia, to przyznają, że było warto przejechać ponad 400 km, żeby być na trybunach. Atmosfera na Stadionie narodowym była wspaniała.