Mieszkańcy poczuli ulatniający się gaz. Do Muszyny pojechali strażacy

Mieszkańcy jednej z kamienic przy ul. Piłsudskiego w Muszynie dzisiaj, 18 września, około godz. 10, poczuli zapach zbliżony do gazu ziemnego. Natychmiast powiadomili strażaków i pogotowie gazowe. Obawiali się, że mogło dojść do rozszczelnienia rury z gazem. Ich obawy były uzasadnione, bo dzień wcześniej na przyłączu gazu ziemnego były wykonywane prace związane z przygotowaniem do wymiany rury stalowej. Wówczas pracownicy Pogotowia Gazowego stwierdzili uszkodzenie co zostało zabezpieczone tymczasowo poprzez owinięcie bandażem uszczelniającym. Alarm mieszkańców okazał się jednak fałszywy. Strażacy i pracownicy gazowni dokonali pomiarów m.in. w okolicy przyłącza i nie stwierdzili niebezpiecznego stężenia gazu.