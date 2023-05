Mieszkaniec Nowego Sącza skazany prawomocnym wyrokiem za handel pseudorasowymi kotami

Zgłoszenie o możliwości popełnienie przestępstwa trafiło do krynickiego TOZ w czerwcu ubiegłego roku. Jak relacjonuje Sylwia Śliwa, inspektor TOZ, wynikało z niego, że ma on do adopcji rasowe koty.

- Osoby zainteresowane adopcją kotów były wprowadzone w błąd, gdyż mężczyzna w rzeczywistości nie szukał domów dla kotów tylko chciał je sprzedać. Osoby zainteresowane adopcją rasowego kota po kontakcie z mężczyzną były informowane, że jak chcą kota, to muszą za niego zapłacić - mówi Śliwa.