Mieszkaniec ul. Kraszewskiego boi się, że jego dom wyleci w powietrze

- Wymieniono kawałek gazociągu do sąsiada, ale ten nie zgodził się, żeby wymienić już stare przyłącze do mojego domu. A przecież podpisał taką samą umowę jak reszta i zgodził się, żeby wykonawca gazociągu wszedł na jego działkę – wyjaśnia rozczarowany Andrzej Krynicki. Mieszkaniec uzdrowiska boi się o bezpieczeństwo swoje i matki, bo rura cały czas jest odkopana. Dodatkowo na granicy działki jest ona zalana betonem, co ze względu na warunki bezpieczeństwa nie powinno mieć miejsca. Wszędzie w okolicy wymieniona została instalacja, nawet na nie wielkim odcinku działki pana Andrzeja. Wykonawca instalacji zaproponował mu, że fragment jego nowego rurociągu zostanie przyłączony do starej rury, która biegnie przez działkę sąsiada. Krynicki nie chce się jednak na to zgodzić.

- To nie jest woda, to gaz! Proszę zwrócić uwagę, co stało się niedawno w Szczyrku czy na Słowacji w Preszowie. Taka tragedia. Jak mieliśmy tutaj wykonywane prace to wwiercili nam się w kanalizację, co by było gdyby to była rura z gazem? - zaznacza. - Od września nie możemy spać, bo odkopana rura wciąż jest na wierzchu. Przecież nasza kanalizacja biegnie też pod jego działką, więc czemu robi problem, żeby wymienić rurę z gazem? – zastanawia się Teresa Krynicka.

Konflikt z sąsiadem trwa od kilkudziesięciu lat, mimo że spierający się panowie to kuzyni.

- Nie dotarła do nas informacja o tym problemie. Spory sąsiedzkie to sprawy cywilne i urząd gminy nie ma w tym względzie jakiegoś dużego pola manewru – umywa ręce Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju.