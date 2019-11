Minerały. Najpiękniejsza gra planszowa ostatnich lat? A to dopiero początek! [RECENZJA]

W kwestii zasad "Minerały" są z grubsza połączeniem kilku hitów ostatnich lat. Losowy rozkład planszy, która może mieć dowolny kształt, i zasady poruszania się po niej (każdy gracz zabiera minerał, z którego rozpoczyna ruch) kojarzy się z "Hej, to moja ryba". Możliwość korzystania z narzędzi (za które płacimy zdobytymi już minerałami), umożliwiającymi wykonanie specjalnego ruchu, dobudowanie kawałka planszy lub zaszkodzenia innym graczom, to rozwiązanie bardzo podobne do mechaniki znanej z "Sagrady". Zbieranie z góry określonych kompletów minerałów, by następnie wymienić je na wyżej punktowaną kartę, przypominać może walkę o względy arystokratów ze "Splendoru".

Na pierwszy rzut oka największym atutem "Minerałów" jest to, za co tysiące graczy pokochało "Azul" - czyli przepiękny, kolorowy design. Trudno jednak się temu dziwić, bo "Minerały" powstały jako praca dyplomowa Magdaleny Śliwińskiej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – a dbałość o walory estetyczne gry widać na każdym kroku już po otwarciu pudełka.

„Minerały” są świetną grą rodzinną. Gra się w nią szybko, zasady bardzo łatwo opanować, a czytelny projekt dodatkowo ułatwia ich zapamiętanie: z minerału wartego trzy punkty muszę ruszyć się o trzy pola, z wartego jeden – o jedno. Partie mają też dość przyjazny charakter, między graczami nie ma bowiem dużo negatywnych interakcji. W rozgrywce dwuosobowej gracze niemal nie przeszkadzają sobie w grze (co może być atutem dla osób bardziej emocjonalnie podchodzących do rozgrywki), a na pierwszy plan wychodzi umiejętność strategicznego planowania na kilka ruchów do przodu. "Minerały" najlepiej sprawdzają się jednak w wersji na 3-5 graczy. Wtedy na planszy dzieje się najwięcej, a cała sztuka polega na takim reagowaniu na ruchy innych graczy, by zapolować na najwyżej punktowane minerały, odciąć przeciwnikom drogę do cennych fragmentów planszy i nie dać się zapędzić innym graczom w kozi róg.

Zapowiada się hit?

Dużym atutem gry jest to, że ze względu na losowy rozkład płytek plansza za każdym razem wygląda zupełnie inaczej. Można zbudować z niej ciasno zbitą wyspę bez przerw, można też zdecydować się na bardziej „poszarpaną” strukturę (która, nawiasem mówiąc, dodaje rozgrywce dwuosobowej dodatkowych emocji). Kafle narzędzi są dwustronne, więc w każdej partii gracze mogą korzystać tylko z połowy dostępnych ułatwień. Sprawia to, że optymalna strategia w poszczególnych partiach różni się od siebie. Same narzędzia wprowadzają też bardzo ciekawy element taktyczny, bo by z nich skorzystać, musimy najpierw mieć w swoich zasobach minerał odpowiedniego koloru, a następnie podjąć decyzję, czy użycie narzędzia warte jest utraty jednego punktu i oddania minerału, który mógłby przydać się do skompletowania wyżej punktowanej kolekcji.