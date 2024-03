Miss Województwa Małopolskiego 2024. Oto 77 pięknych kobiet, które marzą, by na głowę założyć koronę najpiękniejszej. Zobacz zdjęcia Małgorzata Gleń

Te 77 pięknych dziewczyn marzy o koronie Miss Województwa Małopolskiego w 2024 roku. Przeszły wstępne eliminacje i zakwalifikowały się do półfinału. Która z nich dostanie kolejną szansę - na udział w finale? Przekonamy się już niebawem, bo 9 marca. Kolejna ważna data to 12 maja - wtedy odbędzie się finał konkursu Miss Woj. Małopolskiego. Potem już prosta droga dla jednej z nich do założenia korony Polskiej Miss.