Młodzi lekarze nie chcą być internistami. Rezydenci wybierają specjalizacje, które dają samodzielność

18 osób na jedno miejsce dermatologii i ponad 10 osób na ortodoncję – tak było w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na miejsca rezydenckie w Małopolsce (ostatnim, którego wyniki są już w pełni znane). Nikt z młodych lekarzy nie był zainteresowany angiologią, chirurgią klatki piersiowej, chorobami płuc dzieci czy też medycyną ratunkową. Niewielka jest także popularność m.in. geriatrii, hematologii, neonatologii czy patomorfologii - mimo, że są to dziedziny priorytetowe (to znaczy, że rezydenci, którzy je wybiorą, mają wynagrodzenie wyższe o kilkaset złotych). To właśnie lekarze tych specjalności są obecnie najpotrzebniejsi w systemie ochrony zdrowia w Polsce zarówno w szpitalach jak i Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Jak podkreślają medycy również polityka MZ nie wystarczająco preferuje zdobywanie tych specjalizacji.

- Młodzi lekarze traktują czas specjalizacji jako inwestycję w siebie. Wybierają dziedziny, które będą mogli praktykować poza szpitalem – tłumaczy dr Marcin Mikos, zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.