Mobilne Laboratoria Przyszłości w Małopolsce. W lutym ekipy odwiedzą kolejne szkoły

Mobilnych Laboratoriów Przyszłości jest kilkanaście. To świetnie wyposażone busy. Odwiedza szkoły podstawowe we wsiach, miastach i miasteczkach, aby wspierać uczniów w odkrywaniu "szkolnych supermocy" i rozwijaniu kompetencji przyszłości. Do tej pory w bezpłatnych warsztatach wzięło udział ponad 900 szkół i ponad 16 tys. uczniów.

Busy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości od września 2022 r. jeżdżą od szkół do szkół w całym kraju, a edukatorzy każdego dnia prowadzą dla uczniów bezpłatne warsztaty z wykorzystywania najnowszych technologii. W styczniu ekipy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości nie tylko odwiedzały szkoły, ale też włączyły się aktywnie w trwające w wielu województwach ferie. Pojawiały się w placówkach organizujących czas wolny dzieciom ze szkół podstawowych - miejskich i gminnych domach kultury oraz w bibliotekach.

Laboratoria Przyszłości mają nowoczesne wyposażenie o wartości 1 mld zł – takie jak drukarki 3D, sprzęt audio-video, gogle VR, roboty czy mikrokontrolery. Podczas zajęć młodzi odkrywcy zgłębiają m.in. tematykę druku 3D, elementy podstaw sztucznej inteligencji, zasady wykorzystania mikrokontrolerów, możliwość przenoszenia się w czasie i przestrzeni z goglami VR.