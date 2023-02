Modne paznokcie french: eleganckie, delikatne, kolorowe paznokcie french z ozdobami. Najmodniejsze pomysły na paznokcie migdałki i kwadraty Redakcja Kraków

French manicure nie wychodzi z mody. Co sezon wraca do nas jak bumerang, ale za każdym razem w nowej odsłonie. Od lat wybierają go miłośniczki minimalizmu i klasyki, ponieważ w tradycyjnym wdaniu french manicure to połączenie bieli z jasnymi, naturalnymi odcieniami beżu i różu. Ten sposób zdobienia paznokci hybrydowych znów podbija serca kobiet, tym razem wykonując french manicure będziemy stawiać na cieniutkie paski. Przekonaj się jak to wygląda. Zobacz inspiracje.