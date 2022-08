Mogielica. Na Polanie Stumorgowej powstaje kontrowersyjny budynek. Byliśmy na miejscu. "To wielki skandal". Zobacz zdjęcia i wideo

Mogielica. Dziwna inwestycja na Polanie Stumorgowej - ZDJĘCIA

- Czy to ta nowa wieża widokowa? - dopytuje nas sympatyczny starszy turysta z Krakowa. Słysząc, że w tym miejscu powstanie budynek nieco się dziwi. - Budują coś tutaj? Przecież w tym miejscu powinna królować przyroda i nic więcej – dodaje nasz rozmówca błyskawicznie wskazując na piękne panoramy otaczające polanę m.in. na Beskid Sądecki, Gorce czy Tatry.

Mniej więcej takie nastroje panują wśród piechurów zmierzających na pobliską Mogielicę (1170 m n.p.m.), najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego.

- Byliśmy zobaczyć tę słynną budowlę na polanie, ale nie potrafiliśmy jej odnaleźć więc postanowiliśmy zawrócić zdobywając Mogielicę - zagaduje dwójka turystów z Gdańska.

Otulina to nic innego jak „wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu, który zabezpiecza go przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka”. Jak to się zatem stało, że przedsiębiorca ze Słopnic planuje tutaj postawić budynek?