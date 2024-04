Morskie Oko. Będzie można parkować za darmo! Trzeba spełnić jeden warunek. TPN wyznaczył na razie takich pięć miejsc postojowych

Morskie Oko - najpopularniejszy szlak w Tatrach

Wysokie ceny na postoju w Morskim Oku

Dotychczas korekty cennika parkingów na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie – czyli na dwóch największych parkingach w rejonie szlaku do Morskiego Oka (łącznie mieści się tam ok. 1100 samochodów) – oznaczały podwyżkę opłat dla kierowców. Obecnie ceny za postój samochodu osobowego wahają się od 35 zł do nawet 75 zł za jeden dzień.

- Na parkingach w rejonie Morskiego Oka obowiązują ceny zróżnicowane w zależności od sezonu oraz czasu zakupu względem dnia przyjazdu - od 35 do 75 zł za samochód osobowy. Według aktualnego cennika przy zakupie on-line z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem ceny wahają się od 35 do 55 zł w zależności od sezonu dla samochodów osobowych. W dniu przyjazdu cena jest zawsze o 10 zł wyższa względem ceny bazowej, a w razie wysokiego popytu na bilety na dany dzień, cena będzie wyższa o maksymalnie 20 zł w stosunku do ceny bazowej. Maksymalna cena dla samochodu osobowego to 75 zł za dzień – informuje Tatrzański Park Narodowy.