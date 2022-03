Morze i jego atrakcje. Gdzie w Polsce można oglądać foki? Największe polskie fokaria

Także w Warszawie można obejrzeć foki w czasie wycieczki do stołecznego ogrodu zoologicznego.

Zawsze jest czas na wycieczkę nad morze, ale szczególnie 22 marca, gdy przypada Dzień Foki. To dobra okazja, by wybrać się do fokarium, gdzie można poznawać te niezwykłe zwierzęta w asyście naukowców, opiekunów zwierząt i profesjonalnych przewodników. Wizyta w fokarium to świetny pomysł na rodzinny weekend i przygodę w czasie wyjazdu nad morze. Gdzie w Polsce znajdują się fokaria i jakie atrakcje oferują? Poniżej znajdziecie informator: polskie foki i fokaria na wycieczkę dla całej rodziny.

Nad morze w Dzień Foki

Foki to urocze stworzenia morskie, słynące ze swoich pociesznych ruchów i zabaw. Na lądzie wydają się nieco niezdarne, za to w wodzie to prawdziwi mistrzowie akrobacji. Foki nie mają lekko – od wieków są łowione dla mięsa, skór i tłuszczu. Z 17 gatunków fok już 4 są obecnie zagrożone. Społeczność międzynarodowa zaczęła więc obchodzić Dzień Foki, który przypada 1 marca (Międzynarodowy Dzień Foki) i lokalnie w inne dni tego miesiąca (w Polsce 22 marca). Dzień Foki ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na konieczność ochrony tych zwierząt.

Dzień Foki obchodzi się przede wszystkim w fokariach – specjalnych instytucjach badawczych, studiujących foki, ich środowisko i zachowania. Fokaria mają na celu nie tylko lepsze poznanie fokowatych, ale też ich ochronę. Ponadto fokaria często oferują gościom wstęp, tak aby szeroka publiczność mogła nacieszyć oczy widokiem zabaw pociesznych fok i tym samym lepiej zrozumieć konieczność ochrony tych zwierząt.

Dzień Foki obchodzi się także w ogrodach zoologicznych i innych instytucjach edukacyjnych, czasem w szkołach. Obchody mają przede wszystkim formę popularyzacji wiedzy o fokach. Organizowane są także zbiórki pieniędzy na rzecz instytucji chroniących foki. Słynne Fokarium na Helu (zob. niżej) prowadzi właśnie zbiórkę na portalu ratujemyzwierzaki.pl. Pieniądze mają zostać przeznaczone na rehabilitację małych fok.

Zbiórka dostępna jest TUTAJ. Gdzie w Polsce można oglądać foki – ich życie, zabawy i pokazy karmienia? Działa u nas kilka wyspecjalizowanych fokariów, z których jedno to przy okazji duży park rozrywki. Poniżej prezentujemy wybrane polskie fokaria, świetnie nadające się na weekendową wycieczkę z dziećmi.

Foki nad polskim morzem. Fokarium w Helu

Najbardziej znanym fokarium w Polsce jest to w Helu, działające przy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. DerHexer, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 Fokarium w Helu działa przy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. To prawdopodobnie najbardziej znane polskie fokarium, w którym badacze zajmują się zarówno profesjonalną opieką nad fokami, ratowaniem rannych i chorych zwierząt, wdrażaniem programów ochrony ssaków morskich, jak i popularyzacją wiedzy o fokach. Celem nadrzędnym Fokarium w Helu jest odnowa populacji foki szarej w południowym Bałtyku za pomocą osobników ratowanych i hodowanych w Fokarium.

Helskie Fokarium działa od 1999 r. i położyło niemałe zasługi dla polskiej populacji fok i wiedzy o fokach. To tutaj zwrócono uwagę turystom, by nie wrzucali monet do basenów fok, bo zwierzęta trują się i dławią połkniętymi pieniędzmi. Fokarium stoi przy Bulwarze Nadmorskim (ul. Morska 2). Składa się z kilku basenów, w których hoduje się foki, osobnych zbiorników dla zwierząt chorych i przechodzących rekonwalescencję, oraz budynku dydaktyczno-laboratoryjnego. Fokarium przy Stacji Morskiej IOUG zaprasza turystów na zwiedzanie, warsztaty, wykłady i oczywiście obserwację foczego życia z kulminacją w porze karmienia. Jest otwarte codziennie od 9:30 do 16:00. Bilet wstępu kosztuje 10 zł, ale żeby przejść przez bramkę automatyczną, trzeba mieć przygotowane 2 monety 5-złotowe. Banknoty 10- i 20-złotowe można rozmienić w automacie przy wejściu. Foki na Helu można obserwować także na żywo dzięki kamerom zamontowanym nad dwoma basenami. Widok z kamer dostępny jest TUTAJ.

Sea Park w Sarbsku: raj dla fok i dzieci

Fokarium w Helu to nie jedyne miejsce w Polsce, w którym można poobserwować życie i zabawy fok. W Sarbsku pod Łebą działa duży park rozrywki o tematyce morskiej – Sea Park – który także oferuje gościom możliwość obserwacji fok.

Wybór fok jest tu spory: szare, pospolite, uchatki, kotiki z Ameryki Południowej. Wszystkie można oglądać w czasie karmienia, kiedy trenerzy i opiekunowie częstują foki ulubionymi rybami, a zwierzęta odwdzięczają się wykonywaniem prostych sztuczek. Foki są na tyle pocieszne, że nawet prosty chód po lądzie w ich wykonaniu wygląda zabawnie, a co dopiero zabawy i akrobacje. Zdarza się, że foki „całują” obserwujących pokaz, co dla jednych może stanowić zachętę, a dla innych ostrzeżenie (jeśli ktoś nie przepada za specyficznym rybim zapaszkiem). Zabawy w czasie karmienia to nie tylko atrakcje turystyczna, ale tez trening, niezbędny fokom do zachowania dobrej kondycji.

Sea Park w Sarbsku ma w ofercie nie tylko foki, ale także szeroką ofertę rozrywek dla dzieci, od pokazu multimedialnego i parku trampolin, przez park miniatur z kolekcją polskich latarni morskich w wersji mini, po zabawę na kolejce w stylu pirackim, zwiedzanie odwróconego do góry nogami galeonu i parku makiet zwierząt morskich naturalnej wielkości. Sea Park to na pewno dobry pomysł na rodzinny weekend, którego dzieciaki długo nie zapomną, a przy okazji nauczą się niejednego o bogactwie życia w Bałtyku.

Sea Park otwierany jest w kwietniu. W sezonie wysokim (lipiec-sierpień) bilety do Sea Parku kosztują 95 zł (normalny), 75 zł (ulgowy – emeryci, renciści, dzieci i młodzież do 18 lat). Dzieci do 4 lat wchodzą za 1 zł. W sezonie niskim jest taniej: bilet zwykły kosztuje 69 zł, a ulgowy 59. Cały cennik Sea Parku dostępny jest TUTAJ. Rezerwacji dla grup można dokonać TUTAJ.

Fokarium w Dolinie Charlotty

Nie trzeba jechać nad samo morze, by zobaczyć w Polsce foki. Fokaria większe i mniejsze można znaleźć także przy paru polskich ogrodach zoologicznych, a nawet niektórych ośrodkach turystycznych. Ciekawostką jest fokarium zorganizowane w resorcie Dolina Charlotty w połowie drogi między Słupskiem i Bałtykiem. W fokarium żyje 5 samców foki szarej, które obserwować można także pod wodą dzięki przeszklonym zbiornikom.

Fokarium w Dolinie Charlotty jest czynne przez cały rok. Bilet normalny kosztuje 15 zł, ulgowy 12, grupowy 10. Chętni mogą także zobaczyć działające przy ośrodku zoo i motylarnię (czynną w lipcu i sierpniu).

