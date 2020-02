Mówią, że piecyk gazowy wybuchnie i naciągają na jego kosztowną wyminę

Zaniepokojony syn starszej mieszkanki Nowego Sącza od razu przyjechał do mamy. Wiedział, że najpewniej nieuczciwa firma chce ją naciągnąć na kredyt. Piecyk gazowy był bowiem niedawno wymieniany. Nie mylił się. Gdyby jego mama podpisała umowa musiałaby spłacić ponad 6 tys. zł kredytu. Zanim jednak doszło do zamontowania nowego, niepotrzebnego urządzenia, udało się wszystko odwołać.

- Powiedzieli, że jest awaria, a piecyk może wybuchnąć. Pokazali, że cieknie z niego woda. Zaoferowali, że w kilka godzin wymienią na nowy, no to się zgodziłam - mówi pani Krystyna ze Starej Kolonii. - Dobrze, że skontaktowałam się z synem, bo bym została z kredytem na kilka tysięcy.

Do próby zawarcia niekorzystnej umowy, a tym samym naciągnięcia doszło przed weekendem m.in. na Starej Kolonii w Nowym Sączu. Scenariusz jest zazwyczaj taki sam. Pracownicy nieuczciwej firmy ze śląska pukają do mieszkania i mówią, że są z gazowni. Pytają, czy w domu jest piecyk gazowy i oferują przegląd.

- Zaprzeczyli, że wysyłają pracowników do sprawdzania sprawności piecyków gazowych i ich ewentualnej wymiany - podkreśla Pasiut.

Jak dodaje starosądeczanka, pracownicy śląskiej firmy pukali też do sąsiadów jej mamy. Córka jednej z nich zadzwoniła nawet do zakładu gazowego.

- Panowie, którzy zapukali do drzwi mojej mamy, mieli ze sobą identyfikatory i jakieś dokumenty. Miały one uwiarygodnić ich działanie - zaznacza Beata Pasiut, mieszkanka Starego Sącza. - Na szczęście mama ma już wymieniony piecyk i wiele razy była przez nas przestrzegana, żeby nie otwierać obcym i nie podpisywać żadnych umów. Nie dała się więc nabrać.

- Gdy nie zamawiana przez nas firma stwierdza usterkę, powinno się zapalić czerwone światełko. Tym bardziej, że osoba podająca się za pracownika gazowni najczęściej ma już przygotowaną umowę kredytową i nowy piecyk na wymianę – zaznacza Szeliga. - W takich sytuacjach zadzwońmy do bliskich, albo do spółdzielni. Upewnijmy się, z kim mamy do czynienia. Albo poprośmy inną firmę o opinię, czy piecyk jest zepsuty.

Rzecznik praw konsumenta podkreśla także, że podpisując umowę w domu, zawsze ma się 14 dni na odstąpienie od niej, bez żadnych konsekwencji, czy podania przyczyny. Jednak jeśli usługa zostanie wykonana, czyli np. piecyk zostanie zamontowany, zerwać umowy już nie można.