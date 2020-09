Muszyn. Ile tu różnych gatunków ptaków: kaczki, gęsi, pawie i papugi [ZDJĘCIA]

W części zamkniętej (wolierze) są już m.in. trzy rodzaje pawi: indyjski, biały i zielony oraz papugi z gatunku aleksandretta chińska czy amazonka niebieskoczelna. W otwartym stawie pływają zaś łabędzie i kilka gatunków kaczek oraz gęsi (m.in. piękne gęsi tybetańskie). Przed latem do Muszyny trafiły też kukabury chichotliwe. Łowiec olbrzymi (bo tak też zwany jest ten ptak) to gatunek średniego ptaka z rodziny zimorodkowatych. Na co dzień zamieszkuje wschodnią i południowo-wschodnią Australię. Introdukowany na Tasmanii i w południowo-zachodniej Australii. Ptak, żywiący się owadami, bezkręgowcami i małymi ssakami, w naturalnych warunkach dochodzi nawet do 340 gramów. Z innych ciekawostek wart wyróżnienia jest jego donośny szczebiot.