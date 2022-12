Muszyna. Baśniowe Ogrody w zimowej odsłonie. Pięknie prezentują się wieczorem rozbłyskując tysiącem świateł. Zdjęcia

Choć jeszcze we wrześniu, Jan Golba, burmistrz Muszyny, informował, że gmina z powodu cen energii, może szukać oszczędności kosztem iluminacji w Ogrodach, czarny scenariusz na szczęście się nie sprawdził. Bajkowy świetlny park pojawił się po raz pierwszy w uzdrowisku w ubiegłym sezonie u, i od razu przyciągnął do tej urokliwej sądeckiej miejscowości tłumy turystów. Tym bardziej, że ta wyjątkowa turystyczna atrakcja jest bezpłatna. I jest w czym wybierać, jeśli chodzi o pamiątkowe zdjęcie. Mamy do dyspozycji m.in. fotel, na którym można usiąść, kolorowe grzyby oraz sanie królowej śniegu zaprzężone w polarne niedźwiedzie.