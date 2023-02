Muszyna. Góry i uzdrowisko w blasku zachodzącego słońca. Jest magicznie. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

Muszyna, urokliwe uzdrowisko położone w Beskidzie Sądeckim kusi turystów o każdej porze roku. Warto spędzić tam cały dzień, choćby po to, aby obejrzeć tę miejscowość w blasku zachodzącego słońca. Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć autorstwa M. Zwierza, udostępnioną przez burmistrza Jana Golbę. Liczymy, że zachęci Was do odwiedzenia Muszyny, która w ostatnich latach stała się prawdziwym hitem turystycznym południowej Małopolski.